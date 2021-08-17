Дівчина вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграм-сторіс і її одразу ж засипали делікатними запитаннями. Чи не найбільше фоловерів моделі цікавила тема грошей. Так, Даша Хлистун зізналась, що поки всі її потреби та потреби тримісячної доньки Аріани лягли на плечі "Холостяка".

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Мій чоловік покриває всі потреби сім'ї. Я знаю, поважаю і ціную його прагнення зробити наше життя максимально комфортним і кращим,

– заявила дружина Макса Михайлюка.

Однак модель повідомила: не планує засиджуватися в декреті та повністю залежати від грошей чоловіка. Їй важливо заробляти, щоб витрачати на себе і вкладати у спільний сімейний бюджет. Правило "твої гроші – це наші, а мої – це тільки мої" їй не до душі.

"Я про те, що я не змогла б не працювати. Мене так вчили з дитинства. Мені подобається заробляти гроші. Якщо я заробляю, то з задоволенням витрачаю на нашу сім'ю, на нас", – додала Даша Хлистун.

Дружина Михайлюка про сімейний бюджет / Скриншот з інстаграму

Дружина Михайлюка про сімейний бюджет / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, на початку серпня дружина Макса Михайлюка позувала у першій фотосесії після пологів. Вона позувала у сміливих сукнях – чорній латексній та рожевій атласні. Варто нагадати, що раніше красуня дефілювала на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі, Мілані, презентувала нові колекції Dolce & Gabbana, Dior, Givenchy, Versace та інших преміальних будинків мод.