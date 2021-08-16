Жена "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлыстун решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз. Поклонники спрашивали модель о беременности и ее отношениях с мужем.
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Что чувствовала Даша Хлыстун после того, как узнала о беременности
Один из подписчиков поинтересовался, была ли у модели мысль не рожать ребенка. Даша рассказала, что осознала факт, что станет мамой, через неделю после того, как узнала об этом. Беременность взволновала любимую "Холостяка".
Был страх, через неделю после того, как мне пришло осознание, что я беременна. Но нет, я хотела этого ребенка и хотела именно от Макса. Просто немного боялась, что мы с ним не так долго вместе, а общий ребенок – это очень серьезный шаг. Сейчас понимаю, что волновалась зря,
– призналась Даша Хлыстун.
Даша Хлыстун отвечает на вопросы от подписчиков / Фото из инстаграм-сториз
Следующий вопрос касался того, боялась ли Даша Хлыстун рассказать Максу о беременности. Модель заметила, что она просто волновалась, ведь не знала, как любимый отреагирует.
Добавим, Даша Хлыстун рассказывала, что планировала снять реакцию Михайлюка на видео. Но в тот вечер мужчина пригласил ее на ужин и девушка разволновалась. Герой "Холостяка" сразу все понял и спросил любимую, беременна ли она. Его глаза светились от радости.
Даша Хлыстун отвечает на вопросы от подписчиков / Фото из инстаграм-сториз
Как начались отношения Даши Хлыстун и Максима Михайлюка
- После выхода последнего эпизода "Холостяка" появились первые слухи о романе пилота и модели. Вместе их заметили на пляже клуба Ibiza Beach Club в Одессе.
- Звезды старательно скрывали отношения, но чем больше о них говорили, тем больше совместных фото пары начало появляться в сети.
- Через некоторое время стало известно, что Даша и Макс познакомились в инстаграме. Во время первого свидания мужчина встретил девушку на вокзале, накормил и подвез к гостинице.
- Через несколько месяцев они съехались и начали называть друг друга мужем и женой. Уже 8 июля 2021 года они поженились на самом деле.