Жена Григория Решетника поразила образом в ярком платье: фото

Жена популярного телеведущего Григория Решетника Кристина опубликовала новое фото и покорила сеть. Она предстала в ярком летнем платье, которое идеально подойдет для повседневных выходов.

Многодетная звездная мамочка и жена Кристина Решетник активно ведет блог в инстаграме и почти ежедневно публикует там новые фотографии. На днях она поделилась с поклонниками очередной серией фото.

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Образ Кристины Решетник

Жена известного шоумена для новых снимков выбрала стильный наряд, который прекрасно подойдет всем модницам для летних прогулок. Кристина Решетник позировала перед объективом в разноцветном лаконичном мини-платье с принтом на длинный рукав.

Неширокий пояс удачно акцентировал на безупречной фигуре девушки. Она дополнила look золотым браслетом на руке, часами и серьгами-подвесками. Кристина распустила пышные волосы и уложила их легкими волнами.

Красивый образ жены Решетника завершил нежный макияж. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками и накрасила губы прозрачным блеском.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

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