Кристина Решетник является одной из самых популярных звездных жен в украинском шоу-бизнесе. А также она заботливая мама троих сыновей и стильная женщина, которая имеет безупречный вкус в одежде и часто демонстрирует это.

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Весенний look Кристины Решетник

В теплый солнечный день Кристина устроила фотосессию на улице. Она предстала перед камерой в чрезвычайно красивом и стильном черно-белом костюме в клеточку, состоящем из широкой кофты и укороченных брюк. Такой наряд соединила с кедами белого цвета.

В руке девушка держала большую темно-зеленую сумку. Также среди аксессуаров на ней видим солнцезащитные очки, часы, минималистичные подвески и серьги. Волосы Решетник уложила ровно, а на лице не наносила косметику.



Весенний look Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник



Весенний look Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник

Читатели Кристины не оставляют без внимания ни одну публикацию. В комментариях они засыпают знаменитость комплиментами.