Знаменитости не упускают случая провести теплые солнечные дни на природе. Знаменитые супруги Решетники отправились на прогулку по красивым местам столицы.
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Весенний look Кристины Решетник
Кристина не преминула похвастаться красивым образом. Для многих женщин она является примером и вдохновительницей в создании летних аутфитов. Во время прогулки в Киеве Решетник позировала на камеру в белом мини-платье с принтом и короткими рукавами. Наряд подчеркнул фигуру многодетной мамочки и ее золотистый загар.
Платье Решетник соединила с белыми кроссовками. Волосы она уложила ровно и убрала назад. На лице сделала легкий макияж и дополнила look солнцезащитными очками.
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В комментариях подписчики Кристины, как всегда, засыпали ее комплиментами.
- "Кристиночка, вы идеальная! Очень красивая!"
- "Красавица!"
- "Вам очень идет это платье!"
- "Вы замечательная женщина! Восхищаюсь!"
- "Очень красивая!"