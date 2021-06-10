Багатодітна зіркова матуся й дружина Христина Решетник активно веде блог в інстаграмі та майже щодня публікує там нові світлини. Днями вона поділилась з прихильниками черговою серією фото.

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Образ Христини Решетник

Дружина відомого шоумена для нових знімків обрала стильне вбрання, яке чудово підійде усім модницям для літніх прогулянок. Христина Решетник позувала перед об'єктивом у різнобарвній лаконічній мінісукні з принтом на довгий рукав.

Неширокий пояс вдало закцентував на бездоганній фігурі дівчини. Вона доповнила look золотим браслетом на руці, годинником та сережками-підвісками. Христина розпустила пишне волосся та вклала його легкими хвильками.

Гарний образ дружини Решетника завершив ніжний макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи прозорим блиском. 

Христина Решетник
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Христина Решетник
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Інші образи дружини телеведучого

  • Христина Решетник показала ефектний аутфіт на світському заході, який відвідала разом з чоловіком;
  • Дівчина приміряла білу мінісукню та зачарувала мережу;
  • Зіркова дружина позувала перед камерою у стильному костюмі.