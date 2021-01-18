Знаменитые голливудские супруги, певец Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, во второй раз стали родителями. Эту новость подтвердил звездный папа в эфире одного из популярных шоу.

Слухи о том, что Джессика Бил родила сына появились еще в июле 2020 года. Тогда пара не подтверждала эту информацию и держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Теперь Джастин рассказал о том, что во второй раз стал отцом, во время онлайн-выступления на шоу Эллен Дедженерес.

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Джастин Тимберелейк во второй раз стал отцом

Музыкант не только поделился радостной новостью с поклонниками, но и рассекретил имя малыша.

Его зовут Финеас. Он невероятный, очень милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы,

– поделился Тимберлейк.

Ведущая спросила артиста, каково это – быть родителями двоих детей. Также Эллен поинтересовалась есть ли различия между воспитанием сыновей. Напомним, Джастин с возлюбленной воспитывают также 5-летнего сына Сайласа.

Мы больше не видим друг друга. Это очень весело. Я думаю, здесь нужно придерживаться поговорки: "Переходи от защиты к откровенному разговору очень быстро". Это здорово. Сайлас очень взволнован,

– в шутку ответил музыкант.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Что известно о беременности Джессики Бил

Джессика Бил не объявляла о своей беременности. Она узнала, что снова станет мамой во время разгара скандала, который был связан с якобы изменой певца. Влюбленные не появлялись вместе на публике, поэтому о беременности звездной жены ничего не было известно.

Напомним, осенью 2019 года в сети распространили кадры, где Джастин держал за руку свою коллегу Алишу Уэйнрайт. После этого начались активные обсуждения, в которых говорилось о том, что артист закрутил роман с другой и изменил жене. Однако инсайдеры уверяли, что музыкант любит Джессику, а провокационные снимки сделали во время вечеринки, которую устроили представители съемочной группы. Тогда Джастин и Алиша употребляли алкоголь в компании коллег и не оставались наедине.

Менеджеры Тимберлейка отмечали, что он очень ценит свой брак. Джастин и Джессика поженились в 2012 году и являются одной из самых крепких пар в Голливуде. Сам артист неоднократно отмечал, что жена является его настоящей второй половинкой.