Свой юбилей женщина будет праздновать 18 сентября, поэтому она неожиданно и внезапно решилась на радикальные изменения во внешности. Известно, что у Джады Пинкетт-Смит редкое заболевание – алопеция, при которой стремительно выпадают волосы. Именно из-за этого она часто прятала прически под чалмами.

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Уиллоу заставила меня это сделать, поскольку настало время отпускать, но... мои 50 будут божественно озарены этим освобождением,

– написала Джада в сети.

Стоит добавить, что жена актера и его дочь не полностью выбриты, поскольку на их головах есть короткие волосы. Впрочем, такая смена имиджа точно удивила Уилла и всех родных семьи.

"Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен", – написала взаимно в своем инстаграме Уиллоу Смит.

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