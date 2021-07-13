Свой юбилей женщина будет праздновать 18 сентября, поэтому она неожиданно и внезапно решилась на радикальные изменения во внешности. Известно, что у Джады Пинкетт-Смит редкое заболевание – алопеция, при которой стремительно выпадают волосы. Именно из-за этого она часто прятала прически под чалмами.
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Уиллоу заставила меня это сделать, поскольку настало время отпускать, но... мои 50 будут божественно озарены этим освобождением,
– написала Джада в сети.
Стоит добавить, что жена актера и его дочь не полностью выбриты, поскольку на их головах есть короткие волосы. Впрочем, такая смена имиджа точно удивила Уилла и всех родных семьи.
"Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен", – написала взаимно в своем инстаграме Уиллоу Смит.
Какие необычные поступки еще совершали мать с дочкой
- Стоит добавить, что это не первый смелый поступок жены и дочери Смита. Раньше они вместе признавались в том, что имеют сексуальное влечение к женщинам.
- Джада Пинкетт-Смит ранее рассказала, что два раза горячо влюблялась в женщин, но это было еще в 20 лет. Также она изменяла своему мужу с молодым певцом Августом Альсиной.
- Что касается юной Уиллоу Смит, то она признавалась, что является полиаморкой и еще в апреле 2021 года у нее были отношения больше чем с двумя партнерами.