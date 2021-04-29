Актриса и дочь Уилла Смита Уиллоу не стесняется открывать подробности личной жизни публичности. Новыми его деталями девушка поделилась в шоу своей мамы Джады Пинкетт-Смит.
Смотрите также Бейонсе поразила образом в лимонном мини-платье с глубоким декольте
Уиллоу Смит о своих отношениях
Актриса призналась, что является полиаморкой. Это означает, что она имеет отношения с несколькими партнерами, но с согласия всех сторон. Полиамория позволяет иметь одни или несколько романтических отношений кроме единственного парня или девушки.
Уиллоу Смит объяснила, что для нее такой вид отношений является более честным, открытым и комфортным. Зато, по ее мнению, моногамные отношения приводят к изменам.
Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих нужд, не должно быть и у другого?
– сказала девушка.
Дочь Уилла Смита добавила, что среди ее друзей только она является полиаморкой. Со всем этим люди из ее окружения имеют гораздо больше секса, чем сама актриса.
Уиллоу Смит о браке
Также девушка рассказала о том, что она не хотела бы жениться с кем-то поскольку история брака ее пугает и раздражает.
Просто история брака в целом и то, что он представлял в течении многих лет, в частности для женщин, я чувствую, что единственный вариант моего бракосочетания – это, скажем, я и мой партнер или партнеры захотим помогать людям, и нам нужно будет объединить свои финансы, чтобы осуществить это,
– поделилась Уиллоу Смит.
Уиллоу Смит о своем видении отношений: видео
Что известно об откровении Уиллоу Смит
- Ранее жена и дочь Уилла Смита осуществили каминг-аут.
- Они признались, что имеют сексуальное влечение к представительницам своего пола.
- Джада Пинкетт-Смит рассказала, что два раза горячо влюблялась в женщин, но это было еще в 20 лет.
- 20-летняя Уиллоу отметила, что не имела отношений с девушками, но считает, что это может случиться.