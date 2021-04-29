Актриса и дочь Уилла Смита Уиллоу не стесняется открывать подробности личной жизни публичности. Новыми его деталями девушка поделилась в шоу своей мамы Джады Пинкетт-Смит.

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Уиллоу Смит о своих отношениях

Актриса призналась, что является полиаморкой. Это означает, что она имеет отношения с несколькими партнерами, но с согласия всех сторон. Полиамория позволяет иметь одни или несколько романтических отношений кроме единственного парня или девушки.

Уиллоу Смит объяснила, что для нее такой вид отношений является более честным, открытым и комфортным. Зато, по ее мнению, моногамные отношения приводят к изменам.

Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих нужд, не должно быть и у другого?

– сказала девушка.

Дочь Уилла Смита добавила, что среди ее друзей только она является полиаморкой. Со всем этим люди из ее окружения имеют гораздо больше секса, чем сама актриса.

Уиллоу Смит о браке

Также девушка рассказала о том, что она не хотела бы жениться с кем-то поскольку история брака ее пугает и раздражает.

Просто история брака в целом и то, что он представлял в течении многих лет, в частности для женщин, я чувствую, что единственный вариант моего бракосочетания – это, скажем, я и мой партнер или партнеры захотим помогать людям, и нам нужно будет объединить свои финансы, чтобы осуществить это,

– поделилась Уиллоу Смит.

Уиллоу Смит о своем видении отношений: видео

Что известно об откровении Уиллоу Смит