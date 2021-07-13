Свій ювілей жінка святкуватиме 18 вересня, тому вона неочікувано та раптово наважилась на радикальні зміни у зовнішності. Відомо, що Джада Пінкетт-Сміт має рідкісне захворювання – алопецію, при якій стрімко випадає волосся. Саме через це вона часто ховала зачіски під чалмами.
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Віллоу змусила мене це зробити, оскільки настав час відпускати, але... мої 50 будуть божественно осяяні цим звільненням,
– написала Джада у мережі.
Варто додати, що дружина актора та його донька не повністю голомозі, оскільки на них є легкий покрив волосся. Втім, така зміна іміджу точно здивувала Вілла та усіх рідних сім'ї.
"Подарунок чистий, коли він даний від серця потрібній людині в потрібний час і в потрібному місці, і коли ми нічого не очікуємо натомість", – написала взаємно у своєму інстаграмі Віллоу Сміт.
Які незвичайні вчинки ще робили матір з донькою
- Варто додати, що це не перший сміливий вчинок дружини та доньки Сміта. Раніше вони разом зізнавались у тому, що мають сексуальний потяг до жінок.
- Джада Пінкетт-Сміт раніше розповіла, що два рази палко закохувалась у жінок, але це було ще у 20 років. Також вона зраджувала своєму чоловіку з молодим співаком Августом Альсіна.
- Щодо юної Віллоу Сміт, то вона зізнавалась, що є поліаморкою і ще у квітні 2021 року мала стосунки більше ніж з двома партнерами.