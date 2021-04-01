Джада Пинкетт-Смит, актриса и жена Уилла Смитта призналась в сексуальном влечении к представительницам своего пола. Одновременно с мамой, такое же заявление сделала дочь пары Уиллоу. Как звезды это сообщили – читайте в материале.

Такие признания в своей ориентации Джада и Уиллоу Смиты сделали на ютуб-шоу Джады – Red Table Talk. Тема беседы была посвящена вопросу может ли женщина, которой всегда нравились мужчины, влюбиться в другую женщину.

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Во время обсуждения главного вопроса разговора Джада рассказала, что два раза за всю свою жизнь очень пылко влюблялась в женщин. Жена Уилла Смита заявила, что это было очень давно, еще тогда, когда ей было 20 лет. Она добавила, что довольно часто испытывала сексуальное влечение к женщинам, однако действительно романтических намерений у нее никогда не было.

Жена и дочь Уилла Смита признались, что их влечет к женщинам

20-летняя Уиллоу отметила, что у нее еще не было отношений с девушками, но считает, что это вполне вероятно может случиться.

"Я еще не уверена, что когда-то влюблялась в женщин, но отчетливо чувствую, что это может произойти. Раньше я уже испытывала похожие сильные чувства к ним", – поделилась девушка.

Кроме Уиллоу, гостьей шоу была и известная американская ведущая и комедиантка Ниси Наш, которая была замужем за мужчинами дважды, однако влюбилась в женщину, вышла замуж за нее и стала действительно счастливой.