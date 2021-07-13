Жена Дмитрия Комарова показала яркий летний образ: фото

Жена популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова, журналистка Александра Кучеренко ошеломила стильным летним образом. Она позировала на камеру в льняном костюме салатового цвета.

Александра Кучеренко является одной из самых популярных журналисток Украины. Она каждый раз радует поклонников не только интересными сюжетами, но и красивыми аутфитами.

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Летний look Александры Кучеренко

Девушка позировала на камеру в льняном костюме, который прекрасно подошел для жаркой летней погоды. Наряд состоял из широких шорт и удлиненного пиджака, под который Александра надела белую футболку с принтом.

Длинные роскошные волосы красавица уложила ровно и забрала обратно. На лице сделала повседневный макияж с коричневой помадой на губах. Также внимание привлекает маникюр малинового цвета. Яркий образ Кучеренко довершила лаконичная подвеска. Девушка искренне улыбалась и наслаждалась моментом перед началом рабочего дня.



Яркий летний образ Александры Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Предыдущие образы Александре Кучеренко