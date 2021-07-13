Жена Дмитрия Комарова показала яркий летний образ: фото
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
Жена популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова, журналистка Александра Кучеренко ошеломила стильным летним образом. Она позировала на камеру в льняном костюме салатового цвета.
Александра Кучеренко является одной из самых популярных журналисток Украины. Она каждый раз радует поклонников не только интересными сюжетами, но и красивыми аутфитами.
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Летний look Александры Кучеренко
Девушка позировала на камеру в льняном костюме, который прекрасно подошел для жаркой летней погоды. Наряд состоял из широких шорт и удлиненного пиджака, под который Александра надела белую футболку с принтом.
Длинные роскошные волосы красавица уложила ровно и забрала обратно. На лице сделала повседневный макияж с коричневой помадой на губах. Также внимание привлекает маникюр малинового цвета. Яркий образ Кучеренко довершила лаконичная подвеска. Девушка искренне улыбалась и наслаждалась моментом перед началом рабочего дня.
Яркий летний образ Александры Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
Предыдущие образы Александре Кучеренко
- После завершения рабочего дня журналистка позировала на камеру в красивом голубом платье.
- Жена Комарова позировала перед объективом на фоне большого колеса обозрения и колокольни Свято-Екатерининского монастыря на Подоле в Киеве. Она предстала перед камерой в приталенном розовом жакете.
- Для съемок красавица выбрала яркий костюм желтого цвета.