С девочками было легче, – жена Анатолия Анатолича рассказала про третьи роды

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена стали многодетными родителями. Юлия Бойко призналась, что третьи роды были для нее тяжелее, чем предыдущие. Кроме того, она поделилась впечатлениями от партнерских родов.

Жена известного шоумена Анатолия Анатолича Юла (Юлия Бойко) опубликовала инстаграм-сториз, где поблагодарила всех подписчиков за поддержку. Она впервые рассказала о своих впечатлениях от третьих родов.

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Жена Анатолия Анатолича о третьих родах

На этот раз у Анатолия Анатолия родился мальчик. По словам Юлии, эти роды были значительно сложнее, чем предыдущие.

Мы счастливы, сутки приходили в себя, потому что роды не были такими легкими, как я себе их представляла. У меня с девочками было гораздо легче. Но и мальчик, конечно четырехкилограммовый, мне так дался, нелегко. Сейчас уже все в порядке, нас даже завтра уже выписывают,

– поделилась многодетная мама.

Телеведущий впервые был на партнерских родах. Его возлюбленная поделилась, что супругов переполняли эмоции.

"Очень эмоциональное партнерство, я так плакала от счастья, от эмоций, когда родила. Понимаю, что рядом мужчина, который со мной все это пережил, очень интересные ощущения. Девочки, наши дочери, кстати, тоже вышли через видеосвязь из лагеря через 10 минут после рождения малыша", – рассказала Юлия.

Юлия Бойко / Фото из инстаграм-сториз

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