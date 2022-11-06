Мне так противно, – жена Скичка отказалась от русского языка после отдыха в Турции

Жена Александра Скочка Елизавета Юрушева приняла важное решение после отдыха в Турции. Она заявила, что переходит на украинский.

Предпринимательница и жена Александра Скичка Елизавета Юрушева не переходила на украинский язык с началом войны, потому что считает своим родным языком – русский. Но каникулы в Турции заставили ее изменить мнение.

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Жена Александра Скичка перешла на украинский

Елизавета Юрушева поделилась, что каникулы детей и поездка в Турцию сильно на нее повлияли, однако она этому обязана.

Знаете, за что? За то, что она раз и навсегда отразила желание говорить на русском языке! К сожалению, да, мне для этого решения понадобилось оказаться рядом с этой гнусной нацией, чтобы я поняла, что не хочу иметь с ними ничего общего! Мне так противно!

– высказалась предпринимательница.

Елизавета добавила, что в Италии разговаривала на английском, в Вене – на немецком, а с родными – на русском. Но теперь она хочет сделать своим родным языком – украинский. В этом ее очень поддерживает муж.

"Сейчас у меня есть цель сделать своим родным украинский! И говорить только на нем! Всегда! Я так давно хотела его выучить и сейчас лучшее время! Я очень рада, что сама к этому пришла, хоть и только сейчас. Но пора уже покидать свою зону комфорта. Кстати, меня так нереально поддержали дети и мужчина. Надеюсь, скоро буду говорить хорошо!".

А еще я поняла, что до этого отпуска вообще не понимала, на каком языке говорю, где живу и что делаю. Только после этой остановки до меня дошло, что происходит с моей жизнью и как все вокруг меня изменилось. До этого был какой-то режим выживания и просто затыкание дыр,

– заметила Юрушева.

Бизнесвумен подытожила, что только поставив жизнь на паузу, она осознала другие важные вещи. Она рада, что это, наконец, произошло.



Юрушева на отдыхе с дочерью / Фото из инстаграма Елизаветы

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