Жена украинского шоумена и политика Александра Скичко Елизавета Юрушева сообщила, что выздоровела от коронавируса. Тест оказался отрицательным через 10 дней после того, как она заболела.

Елизавета Юрушева стала очередной знаменитостью, перенесшей коронавирус. Жена известного шоумена, телеведущего и пародиста, который стал председателем Черкасской областной госадминистрации, Александра Скичко излечилась от болезни.

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Елизавета Юрушева поборола коронавирус

Звезда опубликовала фото в инстаграм-сториз, где показала тест на коронавирус. Там было указано, что жена Скичко больше не болеет. Елизавета дополнила кадр лаконичным сообщением: "Я свободна". Стоит отметить, что она сделала тест 22 марта. Первый положительный тест на COVID-19 Юрушева получила в понедельник, 15 марта.

Отрицательный тест Елизаветы Юрушевой / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о болезни Елизаветы Юрушевой