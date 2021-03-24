Я свободна, – жена Александра Скичко поборола коронавирус
Жена украинского шоумена и политика Александра Скичко Елизавета Юрушева сообщила, что выздоровела от коронавируса. Тест оказался отрицательным через 10 дней после того, как она заболела.
Источник:инстаграм Елизаветы Юрушевой
Елизавета Юрушева стала очередной знаменитостью, перенесшей коронавирус. Жена известного шоумена, телеведущего и пародиста, который стал председателем Черкасской областной госадминистрации, Александра Скичко излечилась от болезни.
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Елизавета Юрушева поборола коронавирус
Звезда опубликовала фото в инстаграм-сториз, где показала тест на коронавирус. Там было указано, что жена Скичко больше не болеет. Елизавета дополнила кадр лаконичным сообщением: "Я свободна". Стоит отметить, что она сделала тест 22 марта. Первый положительный тест на COVID-19 Юрушева получила в понедельник, 15 марта.
Отрицательный тест Елизаветы Юрушевой / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о болезни Елизаветы Юрушевой
- Звезда поделилась, что все началось 14 марта. Она как раз была в пути на дебютный Public Talk в Черкассах. Елизавете позвонила мама и сообщила, что у ее дочери Даны поднялась температура. Юрушеву волновалась за родителей, поскольку в их возрасте такая болезнь в основном переносится тяжело. Поэтому она отменила встречу и вернулась в Киев.
- Дочь Елизаветы сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Сначала самой звездной мамочке показывало отрицательный результат, но на следующий день повторный тест стал положительным. Впоследствии заболел сын Даниэль.
- Елизавета Юрушева сначала очень волновалась. Она чувствовала не очень хорошо, но когда знаменитости улучшилось, она придумала историю, что эта болезнь нужна для отдыха, переосмысления, чтение. Поэтому этот период жена Скичко восприняла только с позитивом.
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