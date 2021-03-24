Я вільна, – дружина Олександра Скічка поборола коронавірус
Дружина українського шоумена й політика Олександра Скічка Єлизавета Юрушева повідомила, що одужала від коронавірусу. Тест виявився негативним близько через 10 днів після того, як вона захворіла.
Джерело:інстаграм Єлизавети Юрушевої
Єлизавета Юрушева стала наступною знаменитістю, яка перенесла коронавірус. Дружина відомого шоумена, телеведучого та пародиста, який став головою Черкаської обласної держадміністрації, Олександра Скічка одужала від хвороби.
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Єлизавета Юрушева поборола коронавірус
Зірка оприлюднила фото в інстаграм-сторіз, де показала тест на коронавірус. Там було вказано, що дружина Скічка більше не хворіє. Єлизавета доповнила кадр лаконічним дописом: "Я вільна". Варто зазначити, що вона зробила тест 22 березня. Перший позитивний тест на COVID-19 Юрушева отримала у понеділок, 15 березня.
Негативний тест Єлизавети Юрушевої / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про хворобу Єлизавети Юрушевої
- Зірка поділилась, що все почалося 14 березня. Вона саме була в дорозі на дебютний Public Talk в Черкасах. Єлизаветі зателефонувала мама і повідомила, що у її доньки Дани піднялася температура. Юрушева хвилювалась за батьків, оскільки в їхньому віці така хвороба здебільшого переноситься важко. Тому вона скасувала зустріч та повернулась до Києва.
- Донька Єлизавети здала тест на коронавірус, який виявився позитивним. Спочатку самій зірковій матусі показувало негативний результат, але наступного дня повторний тест став позитивним. Згодом захворів син Даніель.
- Єлизавета Юрушева спочатку дуже хвилювалась. Вона почувалась не дуже добре, але коли знаменитості покращало, вона придумала історію, що ця хвороба потрібна для відпочинку, переосмислення, читання. Тому цей період дружина Скічка сприйняла лише з позитивом.
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