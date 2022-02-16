Президентская чета поддержала народ в это непростое время. На фоне слухов о российском вторжении на территорию Украины Зеленские объявили флешмоб #UAразом.
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Флешмоб от Зеленских
Елена и Владимир поделились патриотическим фото. Зеленская предстала перед камерой в желтом свитере, а ее возлюбленный – в голубой рубашке. В руках они держали украинский флаг.
Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины!
– подчеркнул президент.
Владимир и Елена Зеленские / Фото с телеграма Владимира Зеленского
Как присоединиться к флешмобу
- Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины.
- Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте.
- Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж.
Текст публикации Владимира Зеленского:
Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины!
Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей.
Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе — за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе — верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или языком жестов, а вместе — творят Украину не словами, а делами!
Харьков и Херсон. Запорожье и Закарпатье. Хмельницкий и Кропивницкий. Одесса и Николаев.
Ровно и Файное. Житомир, Сумы, Полтава. Франик и Марик. Волыняне и винничане. Чернигов, Черкассы и Черновцы. Львов и Луганск. Днепр и Донецк. Киев, Кривой Рог и Крым. Украина! Вместе! И навсегда!
Сегодня, в День единения, в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла України...".
А в соцсетях мы запускаем челлендж.
Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины.
Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте.
Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж.