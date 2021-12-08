На днях первая леди Украины Елена Зеленская побывала на встрече. Она пообщалась со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.
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Образ Елены Зеленской
Для официальной встречи супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере. Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.
Елена Зеленская соединила наряды с темными туфлями-лодочками на высоком каблуке и с острым носком. Аксессуары – серьги и кольца придали образу элегантности.
Первая леди уложила волосы на одну сторону и накрутила пышными локонами. На лице красовался макияж: она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – помадой.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Последние образы супруги президента
- На открытие форума "Украина 30. Саммит Дети" женщина выбрала костюм насыщенного красного цвета.
- Для другого публичного выхода Елена Зеленская выбрала классическое кашемировое пальто темно-синего цвета.
- В клетчатом жакете и ботфортах первая леди сходила на премьеру фильма.
Текст публикации Елены Зеленской
Есть такое английское выражение "change makers". Его можно перевести как "создатели перемен". Именно таких увидела сегодня. Молодые люди – студенты KSE, Киевской школы экономики, пригласили на общение. И поразили открытостью, знаниями и жаждой к ним, умением задавать вопросы и искать ответы. Верю: это поколение, которое принесет стране изменения к лучшему.