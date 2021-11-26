Ждали 4 месяца: Влад Яма и Анатолий Анатолич стали кумовьями

В украинском шоу-бизнесе есть много родственных связей, и теперь семьи Ямы и Яцечков (настоящая фамилия Анатолича) могут смело называть себя кумовьями. Танцовщик Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова стали крестными родителями третьего ребенка ведущего.

Роды жены Анатолия Анатолича – Юлии Бойко состоялись еще в июле, однако супруги хотели, чтобы крестины прошли в День Ангела покровителя мальчика – Нила. Церемония крещения прошла в Свято-Ильинской церкви на Подоле 25 ноября.

К слову Анатолий Анатолич рассказал, кто из звезд станет его кумовьями



Крещение сына Анатолия Анатолича / Фото JetSetter

На события присутствовали дети Анатолича и Юлии, а также кумовья – Яма и Федорцова. По словам Анатолича, крестных родителей они с женой выбрали давно, еще когда Юля была беременна, ведь Ирина и Влад – близкие друзья семьи. Если Влад является давним товарищем Анатолича, то Федорцова – его одноклассница из Кривого Рога.



Влад Яма с крестником Нилом / Фото JetSetter

Отметим, что у Анатолия и Юлии есть еще двое детей: Алиса и Лолита. Что касается первой дочери, то крестной девочкой является певица Светлана Лобода и автор студии "Квартал-95" Вадим Переверзев. А вот бывший возлюбленный Лободы Андрей Царь является крестным отцом Лолиты.



Дети Анатолия Анатолича / Фото из инстаграма ведущего