В интервью для Натальи Влащенко Наталья Могилевская поделилась, что хотела бы, чтобы в Украине было 3 государственных языка. Она привела в пример Швейцарию, где таковых 4.

К слову "Я знаю, что буду жить": что Наталья Могилевская планирует сделать после победы

Наталья Могилевская предлагает ввести 3 государственных языка

Исполнительница сказала, что после войны будет первым предлагать ввести 3 государственных языка – русский, английский и украинский.

Понятно, что сегодня весь мир нигде не может деваться без английского языка, и наши дети все знают его, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке,

– сказала Могилевская.

В то же время она отметила, что "во время войны украинский язык – тоже оружие": "Только на украинском языке я даю интервью сейчас и пишу песни".

Как отреагировали в сети

Пользователи в большинстве своем не восприняли такую ​​идею исполнительницы. Под ее новым сообщением в инстаграме , где звезда зачитывает стихотворение на украинском, немало комментариев с критикой:

"Язык государственный – украинский и точка";

"Единый государственный язык – украинский! Без других вариантов";

"Государственный язык в Украине один – украинский!! Если вам это не подходит, то направление известно!";

"Государственная речь единственная, не вздумай, Наталка, повторить свое изречение о языке, покайся";

"Не поддерживаю! Язык государственный – один! И это украинский! Только! Был и будет";

"Не умеете знакомиться с историей стран – не приводите манипуляции о Швейцарии с ее четырьмя государственными языками";

"Я очень надеюсь, что эти ваши слова о втором языке будут вырваны из контекста… и сказаны, не подумав. Это язык оккупантов, он может быть в быту, но не на государственном уровне. Как вообще можно сейчас поднимать этот вопрос".

Да есть и те, кто поддерживает артистку, они оставляют комментарии с благодарностью за прочитанное стихотворение: