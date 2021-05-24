В жакете Zara: Кейт Миддлтон показала безупречный образ в туре по Шотландии

Герцогиня Кембриджская присоединилась к принцу Уильяму во время тура по Шотландии. Для первого публичного выхода она выбрала наряд насыщенного кобальтового оттенка, который соответствует национальному цвету страны. Так, образ Кейт Миддлтон уже успели окрестить как дипломатический.

Еще в пятницу, 21 мая, принц Уильям начал тур по Шотландии. Жена Кейт Миддлтон присоединилась к нему лишь в понедельник, 24 мая. Первый совместный выход супруги осуществили в благотворительную организацию Turning Point Scotland, которая специализируется на социальной помощи. Они познакомились с подопечными фонда и обсудили проблемы психического здоровья.

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Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская сразу покорила мир безупречным видом. Она появилась на публике в двубортном жакете демократичного бренда Zara и плиссированной юбке длины миди от британской марки Hope Fashion. Кейт Миддлтон идеально скомбинировала одежду насыщенного кобальтового цвета. В тон она подобрала даже защитную маску с принтом.

Наряд жена принца Уильяма сочетала с замшевыми туфлями-лодочками коричневого цвета от знаменитого Gianvito Rossi. Из аксессуаров Кейт Миддлтон выбрала клатч, которым дополнила пальто песочного цвета, во время появления на станции скорой помощи в районе Ньюгем. Она надела и лаконичные серьги и дорогое кольцо с помолвки.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Шотландии / Фото Getty Images

Отметим, последний выход Кейт Миддлтон в Лондоне, Музее Виктории и Альберта, поразил публику не меньше. Тогда она появилась в безупречном платье с трендовым принтом и удлиненным силуэтом. Этот наряд от Alessandra Rich – одного из самых любимых дизайнеров герцогини Кембриджской.