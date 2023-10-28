Отец говорит неправду, – Сергей Жадан прокомментировал скандал по поводу клипа в церкви
Источник:Сергей Жадан
Скандал вокруг клипа на песню "Сердце" группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий набирает обороты. Раньше была информация, что руководство церкви, где снимали клип, хотят уволить, однако это оказалось ложью.
Об этом рассказал Сергей Жадан. Он написал в соцсети, что слова Отца Юстина неправдивы.
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Руководство церкви не уволят
Ранее священник Юстин Бойко сообщил, что в Андреевскую греко-католическую церковь во Львове, где снимали клип Жадана и Соловий, назначат новое руководство. Впрочем, УГКЦ опровергла это заявление. Там подчеркнули, что пока ведется расследование, нельзя вноситься изменения в духовное руководство храма.
В настоящее время не было решения о новом руководстве. Отцы, которые служат в храме, продолжают свое служение без изменений.
– сказал руководитель представитель УГКЦ Михаил Квасюк.
Сам Сергей Жадан тоже высказался о словах Отца Юстина. Он подчеркнул, что с каждым последующим заявлением раздается все больше лжи.
"Теперь вот, оказывается, нас представлял горсовет. А потом нас, оказывается, выгнали из храма. Одного не понимаю – зачем он это делает? Зачем представитель церкви говорит неправду?", – написал артист.
В церквях запретили снимать клипы
Во Львовской архиепархии УГКЦ после скандала с клипом запретили съемки без разрешения иерархов. Об этом заявил архиепископ и митрополит Львовский Игорь. Он отметил, что "архиепархиальное правительство строго осуждает действия, совершенные в храме святого апостола Андрея", имея в виду клип Соловий и Жадана.
Также владыка Игорь запретил снимать клипы без благословения местного иерарха.
Скандал вокруг клипа "Жадана и Собак" и Кристины Соловий
- Премьера песни и клипа "Сердце" состоялась 20 октября. Съемка видеоработы проходила во Львове в церкви святого Андрея Первозванного. Снимать клип там предложил Сергей Жадан.
- Артисты заявили, что " ни одного святотатства" в этом видео не заложено. По их словам, в клипе церковь стала метафорой определенного общественного убеждения и общественного мнения.
- Впрочем, после публикации видеоработы отцы УГКЦ обратились к музыкантам, чтобы те удалили клип, поскольку он противоречит ценностям церкви из-за поддержки ЛГБТ-сообщества.