Отец говорит неправду, – Сергей Жадан прокомментировал скандал по поводу клипа в церкви

Скандал вокруг клипа на песню "Сердце" группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий набирает обороты. Раньше была информация, что руководство церкви, где снимали клип, хотят уволить, однако это оказалось ложью.

Об этом рассказал Сергей Жадан. Он написал в соцсети, что слова Отца Юстина неправдивы.

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Руководство церкви не уволят

Ранее священник Юстин Бойко сообщил, что в Андреевскую греко-католическую церковь во Львове, где снимали клип Жадана и Соловий, назначат новое руководство. Впрочем, УГКЦ опровергла это заявление. Там подчеркнули, что пока ведется расследование, нельзя вноситься изменения в духовное руководство храма.

В настоящее время не было решения о новом руководстве. Отцы, которые служат в храме, продолжают свое служение без изменений.

– сказал руководитель представитель УГКЦ Михаил Квасюк.

Сам Сергей Жадан тоже высказался о словах Отца Юстина. Он подчеркнул, что с каждым последующим заявлением раздается все больше лжи.

"Теперь вот, оказывается, нас представлял горсовет. А потом нас, оказывается, выгнали из храма. Одного не понимаю – зачем он это делает? Зачем представитель церкви говорит неправду?", – написал артист.

В церквях запретили снимать клипы

Во Львовской архиепархии УГКЦ после скандала с клипом запретили съемки без разрешения иерархов. Об этом заявил архиепископ и митрополит Львовский Игорь. Он отметил, что "архиепархиальное правительство строго осуждает действия, совершенные в храме святого апостола Андрея", имея в виду клип Соловий и Жадана.

Также владыка Игорь запретил снимать клипы без благословения местного иерарха.

Скандал вокруг клипа "Жадана и Собак" и Кристины Соловий