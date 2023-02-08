Могу только представить масштабы потерь, – Чарльз III выразил соболезнования из-за землетрясений в Турции
Источник:The Royal Family
Король Чарльз III обратился к пострадавшим из-за ужасающих землетрясений в Турции и выразил свои соболезнования. Также стало известно, что королевская почта представила новые марки с монархом.
Количество жертв, которые пострадали из-за землетрясения в Турции и Сирии и других странах постоянно растет. Король Великобритании отреагировал и выразил соболезнования президенту Эрдогану.
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Чарльз III выразил соболезнования пострадавшим
Моя жена и я были поражены и глубоко расстроены новостью о разрушительных землетрясениях в Турции. Я могу только представить масштабы страданий и потерь в результате этих ужасных трагедий, и я особенно хотел передать наше глубочайшее и искреннее соболезнование семьям всех тех, кто потерял своих близких,
– высказался Чарльз III.
"Наши мысли и особые молитвы со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия, будь то травмы или уничтожение их имущества, а также экстренные службы и те, кто помогает в спасательных работах".
Чарльз III обратился к пострадавшим / Фото с инстаграма монарха
Почта представила марки с Чарльзом III
На днях стало известно, что королевская почта представила марки с новым королем. Их утверждал сам Чарльз III.
Это минималистичный и простой рисунок без короны и других украшений – на нем только профиль монарха. Новые марки будут доступны с 4 апреля, их можно будет использовать вместе со старыми марками с изображениями покойной Елизаветы II, пока те не иссякнут.
- Добавим, что еще в прошлом году в декабре выпустили в обращение первые новые монеты с изображением короля Чарльза III. Около 5 миллионов пенсов должно быть на почтовых отделениях страны.