Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну, – Земфира осудила Россию на концерте на Кипре
Источник:фан-клуб Земфиры
Российская певица Земфира, еще 24 февраля решившаяся на "нет войне", сделала неожиданное заявление на концерте на Кипре. В городе Лимассол она призналась, что молится о прекращении войны, и подчеркнула, что остановить ее может только Россия.
46-летняя Земфира якобы принадлежит к числу "хороших русских" селебрити, которые покинули Москву и открыто выступили против войны в Украине. Свою позицию она продемонстрировала снова и умилила кипрскую публику антивоенным заявлением.
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Земфира просит Россию закончить войну
Сегодня 228-й день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь о том, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну,
– заявила Земфира со сцены.
После этих слов она исполнила свой антивоенный трек "Не стреляйте", клип на который перевыпустила в марте 2022 года. В нем есть кадры войны в Украине и задержание россиян на антивоенных демонстрациях.
Интересно, что публика поддержала Земфиру аплодисментами и возгласами "Нет войне". На Кипре ее буквально скупали в овациях. Более того, в соцсетях "хорошую русскую" певицу непрестанно благодарят украинцы:
- "Земфира лучшая. Спасибо за поддержку! Мы тоже все ждем дня, когда закончится война, которую Россия ведет против нашей родной Украины";
- "Спасибо за поддержку и ваше сознание";
- "Как я люблю вас за честность. С любовью из Одессы";
- "Спасибо! Очень страшно, больно".