46-річна Земфіра нібито належить до числа "хороших русскіх" селебриті, які покинули Москву й відкрито виступили проти війни в Україні. Свою позицію вона продемонструвала знову й розчулила кіпрську публіку антивоєнною заявою.

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Земфіра просить Росію закінчити війну

Сьогодні 228 день війни. 228 день пекла, яке стало реальністю. Я весь цей час багато думала, розмовляла з собою про це. Я не люблю та не вмію говорити зі сцени, але я кожного дня молюся, щоб війна припинилася. Щоб моя країна припинила цю війну,

– заявила Земфіра зі сцени.

Після цих слів вона виконала свій антивоєнний трек "Не стреляйте", кліп на який перевипустила в березні 2022 року. У ньому є кадри війни в Україні та затримання росіян на антивоєнних демонстраціях.

Увага! На заяву Земфіри відреагувала українська співачка Тіна Кароль. "Хоч хтось сказав, як є. Всі решта..." – написала вона в інстаграм-сторіс.

Цікаво, що публіка підтримала Земфіру оплесками й вигуками "Ні війні". На Кіпрі її буквально скупали в оваціях. Ба більше, у соцмережах "хорошій русскій" співачці невпинно дякують українці: