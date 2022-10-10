46-летняя Земфира якобы принадлежит к числу "хороших русских" селебрити, которые покинули Москву и открыто выступили против войны в Украине. Свою позицию она продемонстрировала снова и умилила кипрскую публику антивоенным заявлением.

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Земфира просит Россию закончить войну

Сегодня 228-й день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь о том, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну,

– заявила Земфира со сцены.

После этих слов она исполнила свой антивоенный трек "Не стреляйте", клип на который перевыпустила в марте 2022 года. В нем есть кадры войны в Украине и задержание россиян на антивоенных демонстрациях.

Внимание! На заявление Земфиры отреагировала украинская певица Тина Кароль. "Хотя кто-то сказал, как есть. Все остальные..." – написала она в инстаграм-сторис.

Интересно, что публика поддержала Земфиру аплодисментами и возгласами "Нет войне". На Кипре ее буквально скупали в овациях. Более того, в соцсетях "хорошую русскую" певицу непрестанно благодарят украинцы: