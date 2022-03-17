Почти все видео на ютуб-канале Земфира удалила 17 марта, а там у нее насчитывается 365 тысяч подписчиков. Несмотря на это, там нашлось место только двум роликам. Первый из них – это ее кавер 2008 года на песню "Отпусти" украинской группы "Океан Эльзы". Видео появилось 12 дней назад.

К слову Вслед за Пугачевой и Галкиным: звезды Земфира и Рената Литвинова вылетели из России

Земфира – кавер на "Океан Эльзы" (2008): смотреть видео онлайн

Также звезда опубликовала новое видео под названием "Не стреляйте" , где спела на домашнем фортепиано о молчании россиян и насилии со стороны России, а половину видеоролика посвятила кадрам жестоких бомбардировок украинских городов. Там нашлось место и скандальной затее на российском телевидении с призывом "остановить войну" и задержанию россиян на Красной площади.

Земфира – "Не стреляйте": смотреть видео онлайн

Поскольку Земфира отключила комментирование видео в ютубе и инстаграмме, мы не можем увидеть реакцию россиян. Однако следует ожидать, что она будет резкой. Также неизвестно, где сейчас находится сама Земфира – в России или во Франции, как сообщалось ранее. Впрочем, 26 февраля певица дала концерт в Москве – через 2 дня после наступления России на Украину. Она решила его не отменять.

Земфира и Украина

В первый день вторжения России на территорию Украины звезда опубликовала фото в инстаграмме с надписью "Нет войне", а также удалила все остальные публикации из сети. Впоследствии она вроде бы покинула страну с Ренатой Литвиновой.



Страница Земфиры в инстаграмме / Скриншот из инстаграмма

Она также поддерживала Украину в 2014 году, когда Россия начала вводить свои войска в Донбасс. Тогда Земфира сменила главную страницу своего официального сайта: на черном фоне было размещено видео в 2008 году, где певица исполняла тот же кавер "Океана Эльзы".

В 2015 году на фестивале в Тбилиси Open Air Земфира развернула украинское сине-желтое знамя, но уже в 2016 году во время концерта в Вильнюсе она с матом попросила фанов убрать украинские флаги, которые начали развертывать украинцы.