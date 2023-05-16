Относительно выступления Зеленского на Евровидении обращалось Министерство культуры Украины. Об этом во время телемарафона рассказал глава ведомства Александр Ткаченко, передает 24 Канал.

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Почему Зеленский не выступил на Евровидении

По мнению министра культуры, с этим произошел какой-то конфуз. Ткаченко объяснил, что не президентский офис, а он лично обращался в EBU (Европейский языковой союз) за неделю до конкурса с этим предложением.

Мне отправили официальное письмо, что это невозможно по политическим причинам… Но здесь политики никакой нет, ведь конкурс проводился не страной победителем и приветствие президента во время войны было бы уместным. Но случилось так, как случилось,

– прокомментировал он.

По словам министра, самое интересное было в конце – когда он столкнулся с представителями EBU в преддверии конкурса, они сказали ему такое: "Sorry, human error". "Что это значит – никто не знает. Очевидно, что выводы на будущее они сделали", – добавил он.

Александр Ткаченко также отметил, что перед Евровидением было интервью президента для BBC, показавшее 56 публичных каналов по всей Европе.

Что о выступлении Зеленского говорили в ОПУ:

Ранее Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не обращался к организаторам Евровидения. Так отреагировали на заявление The Times, что организаторы Евровидения отказали Владимиру Зеленскому в выступлении.

Европейский языковой союз заявил, что запрос о выступлении украинский лидер поступил со стороны украинского правительства. Однако они отказали в выступлении Зеленского из-за якобы "неполитического характера мероприятия".

Риши Сунак – премьер-министр Великобритании выразил разочарование, что украинский лидер не произнес речь. Сунак подчеркнул, что "свободы, за которые борется президент Зеленский и украинский народ, не являются политическими, они фундаментальны".

Впечатление Ткаченко от Евровидения-2023

Министр заявляет, что это было одно из лучших Евровидений в истории конкурса Весь Ливерпуль развевался украинскими флагами, и это было не принуждение. По его словам, его поразила сама реакция местных жителей – положительная, искренняя, открытая к украинцам. "Они много знают о том, что у нас происходит, поддерживают нас", – добавил он.

"Изюминка" была от одной из бабушек, переживших Вторую мировую войну в Ливерпуле. Она на прощание сказала, чтобы мы "надрали россиянам ж*пы",

– вспомнил Ткаченко.

Он также отметил, что было много разговоров о том, что россияне будут совершать кибератаки, чтобы помешать проведению Евровидения-2023, но в очередной раз они обстреляли Украину.

"Украинцы, которые были в зале, следили за новостями о ракетных ударах. Таков был их ответ на конкурс – они били по нам", – считает министр.

Напомним, что перед выступлением TVORCHI на конкурсе в Украине объявили воздушную тревогу, а вскоре стало известно, что российские оккупанты обстреляли родной город участников – Тернополь. После выступления в грин-руме TVORCHI и украинская делегация подняла табличку с названием города "Тернополь", чтобы привлечь внимание Европы к тому ужасу, который происходит прямо сейчас. Это увидели в прямом эфире 160 миллионов зрителей.

К слову, победу в финале Евровидения-2023 одержала представительница Швеции Лорин. Украинская группа TVORCHI заняла 6 место благодаря безумной поддержке зрителей.