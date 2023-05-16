Щодо виступу Зеленського на Євробаченні зверталося Міністерство культури України. Про це під час телемарафону розповів очільник відомства Олександр Ткаченко, передає 24 Канал.

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Чому Зеленський не виступив на Євробаченні

На думку міністра культури, з цим стався якийсь конфуз. Ткаченко пояснив, що не Президентський офіс, а він особисто звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до конкурсу з цієї пропозицією.

Мені відправили офіційного листа, що це неможливо з політичних причин… Але тут політики жодної немає, адже конкурс проводився не країною переможцем і вітання президента під час війни було б доречним. Але сталося так, як сталося,

– прокоментував він.

За словами міністра, найцікавіше було наприкінці – коли він зіткнувся з представниками EBU напередодні конкурсу, вони сказали йому таке: "Sorry, human error". "Що це означає – ніхто не знає. Очевидно, що висновки на майбутнє вони собі зробили", – додав він.

Олександр Ткаченко також зазначив, що перед Євробаченням було інтерв'ю перзидента для BBC, яке показало 56 публічних каналів по всій Європі.

Що про виступ Зеленського казали в ОПУ:

Раніше Сергій Никифоров заявив, що Офіс Президента не звертався до організаторів Євробачення. Так відреагували на заяву The Times, що організатори Євробачення відмовили Володимиру Зеленському у виступі.

Європейська мовна спілка заявила, що запит щодо виступу українського лідера надійшов з боку українського уряду. Проте вони відмовили у виступі Зеленського через начебто "неполітичний характер заходу".

Ріші Сунак – прем'єр-міністр Великої Британії висловив розчарування, що український лідер не виголосив промову. Сунак наголосив, що "свободи, за які бореться президент Зеленський і український народ, не є політичними, вони є фундаментальними".

Враження Ткаченка від Євробачення-2023

Міністр заявляє, що це було одне з найкращих Євробачень в історії конкурсу. Весь Ліверпуль майорів українськими прапорами, і це був не примус. За його словами, його дуже вразила сама реакція місцевих мешканців – позитивна, щира, відкрита до українців. "Вони багато знають про те, що в нас відбувається, підтримують нас", – додав він

"Родзинка" була від однієї з бабусь, яка пережила Другу світову війну в Ліверпулі. Вона на прощання сказала, щоб ми "надерли росіянам д*пи",

– пригадав Ткаченко.

Він також зазначив, що було багато розмов щодо того, що росіяни будуть вчиняти кібератаки, щоб завадити проведенню Євробачення-2023, але натомість вони вчергове обстріляли Україну.

"Українці, які були в залі, слідкували за новинами щодо ракетних ударів. Такою була їхня відповідь на конкурс – вони били по нас", – вважає міністр.

Нагадаємо, що перед виступом TVORCHI на конкурсі в Україні оголосили повітряну тривогу, а невдовзі стало відомо, що російські окупанти обстріляли рідне місто учасників – Тернопіль. Тож, після виступу в грін-румі TVORCHI й українська делегація підняла табличку з назвою міста "Тернопіль", щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз. Це побачили у прямому ефірі 160 мільйонів глядачів.

До слова, перемогу у фіналі Євробачення-2023 здобула представниця Швеції Лорін. Український гурт TVORCHI посів 6 місце завдяки шаленій підтримці глядачів.