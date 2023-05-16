Уже несколько дней Россия продолжает ракетный террор украинских городов. И в эту ночь оккупанты запустили ракеты "Кинжал" на Киев, однако, к счастью, все сбили.
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24 Канал собрал реакции артистов из-за ракетной атаки ночью 16 мая. Знаменитости благодарят ПВО за невероятную работу.
Екатерина Осадчая
Звездная телеведущая тоже поблагодарила ПВО за утро. "Громко, страшно. Ночь между двумя стенами. Но живы и с утра спешим жить...", – написала она. Потом Осадча добавила, что хоть все и не выспались, но живы, это самое главное.
Екатерина Осадчая отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот с инстаграмм-сторис
Она также показала, сколько ракет уничтожили ПВО и прокляла россиян.
Боже, сделай так, чтобы вся эта хрня полетела назад (в Россию – 24 Канал) в таком же количестве и так же рассыпалась в низ над головами. Чтобы каждый на болотах почувствовал то, что мы почувствовали ночью,
– сказала Екатерина.
Кристина Горняк
Бывшая супруга Остапчука также отреагировала на ракетную атаку. Она поблагодарила силы ПВО. "Слава нашим героям! Спасибо всем за работу в небе и на земле!", – написала блоггерша.
Кристина Горняк отреагировала на ночную ракетную атаку.
Кроме того, Кристина сообщила подписчикам детали атаки, в частности, сколько ракет выпустила Россия по Украине и сколько из них сбили ПВО.
Впоследствии Горняк призвала остановить войну.
Эта ночь была ужасной для Украины! Как и все предыдущие ночи, огромная атака со стороны России,
– заявила она.
Кристина Горняк о ночной ракетной атаке / Скриншот с инстаграмм-сторис
Злата Огневич
Украинская певица сейчас находится в Киеве, и ночью слышала выбывшие. Звезда призвала украинцев быть в укрытиях. "Взрывы. Небо пылает. Оставайтесь в укрытиях до конца тревоги. Берегите себя!", – написала Злата.
Злата Огневич отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот
Григорий и Кристина Решетники
Звездные супруги тоже отреагировали на ночную атаку. Они перепостили информацию Воздушных Сил ВСУ, сбивших все ракеты.
Вы – наши боги. Теперь стало ясно, что Украина победит. Слава нашим Героям и Героиням,
– написал он.
Григорий Решетник отреагировал на ночную ракетную атаку.
Его жена Кристина тоже заметила, что ПВО – это огромная сила, она поблагодарила их за работу.
"Даже без официальной информации можно поблагодарить наших защитников неба, потому что баллистика таки была сегодня, скорее всего, не одна. Вы – наши герои", – заявила Решетник.
Кристина Решетник отреагировала на ночную ракетную атаку.
Наталья Денисенко
Актриса показалась утром своим подписчикам после ужасной ночи и поблагодарила ПВО за работу.
"Ночью российские чудовища выпустили столько всего. Как же вы за***ли, россияне! Слава нашим ПВО! Слава нашим защитникам", – написала она.
Наталья Денисенко отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот с инстаграмм-сторис
Остальные украинские артисты тоже отреагировали на ночную ракетную атаку. В своих соцсетях они опубликовали содержимое с благодарностью ПВО.
Как украинские артисты реагируют на ночную атаку / Фото с инстаграм-сторис
Россия атаковала Украину ракетами и дронами
- Россия атаковала Киевскую область и столицу Украины. Враг выпустил 18 ракет, а также дроны. Известно, что атаковали Украину шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").
- По данным КМВА, эта атака была исключительной по своей плотности – Россия выпустила максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.
- Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты. В Соломенском районе – в результате падения обломков загорелись несколько авто, повреждено здание площадью 200 квадратных метров. Предварительно известно, что там трое пострадавших.
- В Дарницком районе – в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Также там в лесопарковой зоне упали обломки дронов, пожар не возник.
- По Николаевской области враг выпустил 4 ракеты типа "Калибр" из Черного моря. К счастью, силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили все ракеты.