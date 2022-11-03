На масштабное событие, на которое поехали 24 украинских стартапа, Елена Зеленская выбрала лаконичный и стильный костюм молочного оттенка, вероятно, украинского бренда. Он состоял из пиджака и пояса и штанов-палаццо. Свой look она дополнила дневным макияжем и сдержанной прической.

К слову В блузке и джинсах: Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в Португалии – фото

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Кроме нее на мероприятие приехало немало украинцев, в том числе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Именно он представил на конференции украинский павильон под названием "Украина – будущий ИТ-хаб Европы".

По словам первой леди, внимание к украинской площадке на Web Summit – невероятно. Она говорит, что даже в 2022 году во время войны экспорт компьютерных услуг из Украины вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом; украинские ИТ-компании привлекли $350 миллионов инвестиций; 80% компаний сохранили почти 100% своих контрактов; а украинский ИТ-сектор продолжает обеспечивать регулярные валютные поступления и платить налоги.

Это настоящий фронт. Потому и украинский павильон на Web Summit впечатляет – он один из самых масштабных, на его платформе каждый день ряд событий: презентации, лекции, питчи от более чем 20 украинских стартапов и компаний. Все они доказывают: вкладывать в украинское ИТ время именно сейчас. Потому что украинскую победу в войне – наряду с людьми – обеспечивают именно ведущие технологии,

– убеждена Елена Зеленская.

Отметим, что Web Summit начался в Лиссабоне, Португалия, 1 ноября и продлится до 4-го.