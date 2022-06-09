Защити моих детей от войны, – Илона Гвоздева показала архивные фото с покойным отцом

Украинская танцовщица Илона Гвоздева опубликовала трогательное сообщение о своем отце. Звезда назвала его ангелом-хранителем и попросила оберегать детей от войны.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась воспоминаниями об отце, ушедшем из жизни 8 лет назад. Она также опубликовала трогательные фото из домашнего архива.

К слову Григорий Решетник призвал работать и верить в победу: "Пора идти до конца"

Илона Гвоздева показала фото с отцом

Танцовщица рассказала, что ее отец умер 8 июня, когда у нее день именин. Поэтому она считает, что теперь папа стал ее ангелом-хранителем.

"8 лет как тебя нет с нами!! Люблю, помню!!! Такое удивительное стечение обстоятельств, именно 8 июня мой день ангела и именно в этот день 8 лет назад умер мой отец. Мне кажется, именно ты теперь и есть мой ангел охранник! Надеюсь ты меня видишь и слышишь, пожалуйста, защиты моих детей от войны. Навеки в моем сердце…" – поделилась Илона Гвоздева.

Также хореографиня показала архивные фото отца, которые тронули сеть.



Отец Илоны Гвоздевой / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой



Отец Илоны Гвоздевой / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Трогательное сообщение вызвало обсуждение в комментариях:

"Интересный и харизматичный мужчина. Байкер. Вы его гордость, он живет в вашем сердце";

"Очень сочувствую. Мой папа умер от коронавируса, сердце не выдержало";

"У меня сегодня 12 годовщина памяти папы";

"Какой хороший папа у вас, еще такой молодой, очень жаль. Светлая память";

"Как хорош у вас отец, светлая память ему";

"До сих пор помню, как вы получили кубок победителя на "Танцах", подняли голову вверх и сказать "папа, я молодец", и этим все было сказано";

"Какой красивый мужчина".

Напомним, Илона Гвоздева недавно вернулась в Киев. Она призналась, что приняла тяжелое решение, поскольку до сих пор существует возможная угроза повторного наступления на столицу или очередные обстрелы. Однако звезда больше не хотела быть в разлуке с мужем.