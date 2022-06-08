Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился новой публикацией на личной странице. Он посоветовал, на что направлять энергию во время войны.

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Григорий Решетник о победе и жизни во время войны

Шоумен подчеркнул, что украинцам нужно прекратить постоянно следить за новостями и пытаться быть экспертами. В то же время он считает, что нужно заниматься тем, что каждому получается лучше.

"Окончательно убедился, что мы должны меньше следить за информационными потоками, новостями – они отвлекают нас от жизни, демотивируют, расслабляют, вытягивают энергию, часто разоряют. Стоит, наконец, перестать быть военно-политическими экспертами, если вы этим не занимаетесь профессионально", – написал Решетник.

Направьте всю энергию на свое настоящее – работайте, помогайте армии, планируйте жизнь своих семей, исходя из мысли, что, возможно, война не закончится завтра, как бы нам всем этого хотелось. Просто поймите, что Украина победит и точка!

– подчеркнул Григорий.

Телеведущий добавил, что победа Украины будет "убедительной, безапелляционной и без проступков".

"Пора идти до конца, если не сейчас – то никогда! Поэтому призываю вас самоотверженно работать – каждый в своей отрасли, платить налоги, быть оптимистами, покорять, завоевывать и никогда не терять веру! Вдохновенно верю в вас и обнимаю!" – подытожил Григорий Решетник.



Григорий Решетник / Фото из инстаграма Григория Решетника

В комментариях большинство подписчиков соглашаются со словами телеведущего и благодарят его за поддержку в нелегкое время: