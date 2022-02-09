Записи на студии и селфи в зеркале: Тина Кароль увлекла снимками своих рабочих будней

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новой серией фото и видео из повседневной жизни. В этот раз она показала рабочие будни.

Украинская исполнительница Тина Кароль обычно публиковала в инстаграме фото из модных фотосессий или отрывки из клипов. Теперь она активно делится "живыми" кадрами из повседневной жизни.

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Новые фото от Тины Кароль

На этот раз знаменитость показала свои рабочие будни. В частности, она опубликовала снимок, на котором позировала в студии звукозаписи.

Тина Кароль в студии / Фото с инстаграма звезды

Также певица поделилась селфи, которое сделала, позируя напротив зеркала. Тина появилась в черной атласной пижаме, состоящей из мини-шорт и майки на тонких бретелях. Домашний образ Кароль дополнили золотая цепочка на шее и эффектный макияж.

Тина Кароль на студии / Фото с инстаграма звезды

Тина Кароль опубликовала и видео, где показала отрывки из концертов и подготовки к нему.

Еще раз тебя вдохну про запас… Это как песня на бес или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваше Те,

– интригующе обратилась к фанатам артистка.

Для просмотра видео пролистывайте вправо:

Поклонники в восторге от "живых" кадров из повседневной жизни Тины Кароль. Они активно оставляют свои отзывы в комментариях:

"Очень нравится вторая фотография. Вроде бы ничего необычного, но так цепляет";

"Обожаю";

"Я так люблю такие посты от вас. Моя безумная любовь";

"Эти лайф-посты как отдельный вид искусства";

"Тиночка, мы очень скучаем. Очень ждем концертов, любим вас";

"Вау, прекрасна такая";

"Очень ждем встречи";

"В сердце. Любим безумно".

Заметим, Тина Кароль уже третий раз делится такими атмосферными фото: