Ранее в инстаграме украинской поп-дивы можно было увидеть в основном постановочные фото из разных студий и анонсы премьер клипов и концертов. Однако в последнее время она все больше начала разнообразить свою ленту яркими фото будней.
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Так, можно увидеть, как артистка находится в Великобритании, где учится ее сын Вениамин в элитной школе. После рождественских праздников она с ним, вероятно, снова встретилась, да еще и провела концерт, закулисье которого показала в коротком видео.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
На других фото она показывает отличные виды из окна высоких стеклянных зданий и веселит всех пальцами своих ног на подоконнике. Также Тина Кароль сделала стильное селфи-фото в розовом пуховике со стеклянными очками у стеллажа с книгами.
"Пой, читай, мечтай. В суматохе будней найди время для себя", – таинственно подписала фото артистка.
- Отметим, что сын Вениамин от покойного мужа Евгения Огира уже давно проживает в Великобритании. Парень с семи лет учится в школе Repton Preparatory School. Он живет в украинской семье, где изучает культуру своей страны, любит борщ и даже танцует гопак. Вместе с мамой он в основном говорит на русском или английском языках.