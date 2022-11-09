На днях Папа Римский высказался о "великом русском народе" и его "гуманизме". Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь присоединился к волне возмущения из-за скандального заявления.

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Тарас Тополя о заявлениях Папы Франциска

Музыкант опубликовал фото обломка российской мины, которую в Ватикан привез глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Он выразил надежду, что, хотя это, возможно, "вправит мозги" понтифику.

Настроение – "миролюбивая нация Достоевского". Луна – но ее, бедняжку, дьявол попутал. Папе Римскому сувенирчик привезли. Может, дойдет, наконец. И он перестанет закрывать глаза на то, как сотни-сотни лет миролюбивую нацию кафиров дьявол путает и путает и путает,

– прокомментировал Тарас Тополь.

Также музыкант напомнил о сотрудничестве Ватикана с Россией. "Не обижайтесь. В конце концов, он же не виноват, что в банке Ватикана много денег миролюбивых оккупантов. Так просто произошло. А мы победим! Слава ВСУ! Слава Украине!".



Сувенир для понтифика / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Подробнее о последнем заявлении Папы Римского

После многочисленных "миротворческих" слов о войне в Украине Папа Франциск оскандалился еще одним заявлением. Он поделился, что вдохновляется Достоевским, очень уважает россиян и их "гуманизм". Понтифик в очередной раз не упомянул о захватнической и террористической позиции почти каждого гражданина страны-агрессора и ужасов, происходящих из-за российских военных.

На эти слова отреагировали в Украине – посол в США Оксана Макарова выразила мнение, что понтифик, видимо, довольно рассеянно читал Достоевского и другие творения россиян, где даже не пахнет гуманизмом.

Украинцы также взорвались возмущением. Они напоминали Папе в сети о геноциде народа и то, что Достоевский считал католицизм ересью, а католиков – врагами.