Забываем про все на свете, – Лилия Ребрик призналась, как отвлекается от мыслей о войне

Украинская телеведущая Лилия Ребрик призналась, что отвлекаться от новостей о войне, которых в последние дни в сети все больше, ей помогают дочери.

О возможном вторжении России на территорию Украины говорит весь мир. Новости, которые ежедневно появляются в сети, вызывают беспокойство и у знаменитостей.

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Лилия Ребрик о возможной войне

Телеведущая Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме опубликовала запись, в которой рассказала, что делает для того, чтобы не паниковать из-за информации о войне России против Украины.

Отвлечься от плохих мыслей звезде помогают дети. Вместе с дочками она на несколько часов расслабляется, не читает новости, не слушает радио. Они лишь наслаждаются друг другом и забывают обо всем на свете. Также Лилия делает фото с маленькой Полиной и старшей Дианой, которые потом публикует в сети.



Лилия Ребрик с дочкой Дианой / Фото из инстаграма телеведущей



Лилия Ребрик с дочкой Полиной / Фото из инстаграма телеведущей

Известные люди в России начали собирать подписи против войны с Украиной . В документе подчеркнули, что России не нужна война с Украиной и Западом, россиянам никто не угрожает, на них никто не нападает. Заявление уже подписали: актриса Лия Ахеджакова, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, поэтесса Вероника Долина, музыкант Андрей Макаревич и другие.

Текст публикации Лилии Ребрик:

Что я делаю, чтобы не сойти с ума от ужасных новостей? Беру девочек, устраиваем себе девичий день! На несколько часов отключаем мозги, не читаем новости, не слушаем в автомобиле радио, только наслаждаемся друг другом и забываем обо всем на свете! Чтобы потом вернуться крепкими и со светлыми мыслями!