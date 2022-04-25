За поддержку путинского режима: Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию на 5 лет

Российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагарини запретили приезжать в Эстонию. Все из-за поддержки жестокой войны.

Эстония запретила въезд двум российским артистам, "отличившимся" поддержкой путинского режима и войны. В балтийскую страну 5 лет не смогут приезжать Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

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Запрещенные в Эстонии артисты

Решение о запретном действующем с 22 апреля. До 22 апреля 2027 звезды не смогут посещать Эстонию и давать там концерты.

Следовательно, в Таллине будет отменено выступление Киркорова и Гагариной на ледовом катке Tondiraba.

На войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает безобидных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, на черной стороне,

– сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Интересно, что ранее министерша иностранных дел Эстонии не поддерживала "черный список" артистов. Похоже, мнение изменилось

Как Киркоров и Гагарина поддерживают войну

Несмотря на многочисленные призывы украинских друзей-артистов, Филипп Киркоров упорно молчал о войне, развязанной Россией. Он нарушил молчание только тогда, когда его "подруга" Оксана Марченко просила освободить мужа – лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В сообщении он говорил о так называемых "пытках" и "бесчеловечном отношении" к коллаборационисту. Однако ни словом не упомянул об украинцах, которых убивают россияне.

Певица Полина Гагарина участвовала в печально известном концерте на Лужниках в Москве по случаю оккупации Крыма. Украинский шоу-биз тогда разозлило, что артистка как мать 2 детей поддерживает кремлевскую армию.