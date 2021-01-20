Министерство внутренних дел Литвы внесло российского певца Филиппа Киркорова в список "невъездных". Запрет вступил в силу 19 января 2021 года и его срок составляет 5 лет. Исполнитель не сможет попасть в Литву из-за посещения оккупированного Россией Крыма.

На днях в МВД и Департаменте по делам миграции Литвы высказали предложение запретить въезд российскому артисту из-за его гастролей на Крымском полуострове, который находится под оккупацией России. В ведомстве обещали рассмотреть такое заявление и уже 19 января стало известно, что Киркоров следующие 5 лет не сможет попасть в Литву. Об этом сообщается на сайте МВД Литвы.

К слову Киркорову хотят запретить въезд в Литву из-за выступлений в Крыму

Почему Киркорову запретили въезд в Литву

Как пояснили в местном МВД, Киркоров попал в черный список невъездных артистов "из-за оправдания оккупации Крыма". По мнению чиновников, певец не только нарушает законы Украины, но и "сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет государства", а также оправдывает агрессивную политику действующей власти России.

Исполнителей, публично оправдывающих оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом обществе. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло,

– прокомментировала решение глава МВД Агне Билотайте.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещено въезжать в страну. По его мнению, Киркоров отрицал территориальную целостность Украины, находясь в Крыму, и этим самым оправдывал агрессивные действия России. Чиновник также отмечал, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Реакция России

В МИД России уже отреагировали на запрет и осудили "репрессивное отношение к артистам" со стороны правительства Литвы. Как сообщают в российском агентстве ТАСС, российские чиновники убеждены, что они являются свидетелями того, как "культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения хорошего отношения к России".

Сам Филипп Киркоров никоим образом не отреагировал на запрет въезда в Литву.