YUNA-2022: объявили дату церемонии музыкальной премии

Национальная музыкальная премия YUNA состоится уже в двенадцатый раз. В 2022 году церемонию проведут 16 марта в киевском Дворце "Украина".

Одна из самых престижных музыкальных премий страны состоится менее чем за два месяца. 16 марта 2022 года YUNA-2022 наградит лучших представителей индустрии.

Горячая тема Второй раз певица из Украины завоевала музыкальную премию Евросоюза: кто она

Имена ведущих церемонии обещают объявить в феврале. Тогда же организаторы назовут артистов, которые будут выступать на YUNA-2022 во Дворце "Украина".

Этот список по традиции будет сформирован из номинантов этого года и победителей прошлых лет,

– сообщил генпродюсер премии Павел Шилько.

Победители премии YUNA за предыдущие годы / Фото с официального сайта

Что известно о церемонии YUNA-2022