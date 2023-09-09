В последний год Линдеманн неоднократно поднимал украинский флаг на своих концертах. А в начале полномасштабного вторжения группа Rammstein отменила концерты в России.
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На днях солист германской группы опубликовал клип с россиянами. Линдеманн привлек к созданию видеоработы российскую актрису Аглаю Тарасову, с которой устроил экранную любовь и страстные поцелуи.
Над созданием клипа работала российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт. Их имена можно найти в описании клипа на ютубе.
Отметим, что клип снимался два года назад, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Главная локация – арена Большого Московского цирка. Все локации тоже отсняли в Москве при активном участии россиян.
Тилль Линдеманн снял клип в русском цирке / Скриншот с видео
Две россиянки, снявшиеся в ролике группы Rаmmstein, сейчас живут в России и продвигают русскую культуру. Они молчат о войне в Украине, но хвалятся клипом с Линдеманном.
Два года клип, снимавшийся в Москве с россиянами, оставался неопубликованным. Что побудило лидера рок-группы показать его сейчас, несмотря на войну в Украине – неизвестно.
Смотрите клип Till Lindemann – Zunge: видео
Как Линдеманн поддерживал Украину
- После 24 февраля 2022 года Тилль Линдеманн, казавшийся пророссийским артистом, поддержал украинцев. "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется ужасной агрессии со стороны российского правительства. Мы глубоко сочувствуем и скорбим по поводу их страданий", – говорил артист.
- Также в начале полномасштабного вторжения Тилль Линдеманн ездил на вокзал в Германии. помогал украинским беженцам с жильем.
- Группа Rammmstein неоднократно поддерживала украинцев, поднимая сине-желтое знамя на своих концертах и посвящая жертвам нападений России песни.