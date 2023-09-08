Рэпер Yarmak стал командиром подразделения управления дронами: "Большая ответственность"
Источник:"20:23"
Украинский рэпер Yarmak сообщил, что стал командиром подразделения управления дронами. Это решение ответственно для артиста, но защитник чувствует, что достаточно компетентен.
Рэпер Александр Yarmak, с первых дней полномасштабного вторжения ушедший на фронт, сообщил о смене должности. Теперь он – руководитель подразделения управления дронами.
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Защитник Yarmak в новой должности
Ранее Yarmak работал с дронами в подразделении, но недавно перевелся в другой полк, где стал командиром. Он будет отвечать за 28 человек.
Война забрала большое количество прекрасных патриотов-командиров, людей компетентных. Этих людей с каждым днем в нашем войске, к сожалению, становится все меньше. И потому кто-то, кто проходит путь, должен брать на себя ответственность,
– сообщил музыкант и боец.
Yarmak заметил, что компетентен, ответственен, а также может обеспечивать свою команду всем необходимым. Рэпер стремится наносить максимальные удары врагу и идти к победе.
"Я для себя решил. Это большая ответственность. Это ответственность за жизнь 28 человек, за результаты. Но кто-то это должен делать. И по направлению дронов-камикадзе я являюсь компетентным человеком, потому что я этим занимаюсь с прошлого года, и начинал только, когда СБУ начало заниматься, ГУР и только спецподразделения. Я один из тех, кто начал это движение в силах спецопераций".
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