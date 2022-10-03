Впереди самая тяжелая фаза войны – YARMAK обратился к украинцам и призвал набраться сил
Источник:инстаграмм YARMAK
Рэпер YARMAK обратился к украинцам и призвал набраться сил для борьбы с "бешеным чудовищем, которое зажалось". Что именно сказал рэпер – узнайте дальше.
Рэпер Александр Ярмак с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине и призывает к борьбе.
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YARMAK обратился к украинцам
Артист призвал поклонников набраться сил, терпения, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, донатить на ВСУ и платить налоги. Ведь именно при налогах государство функционирует и покупает тяжелое вооружение, которое помогает нашим защитникам освобождать украинские земли от российских захватчиков.
Впереди самая тяжелая войны. Предсмертная агония империи будет очень кровавой и безжалостной. Мы точно победим, но от самоотдачи каждого из нас зависит, какой ценой добьемся этой победы. Бешеное чудовище зажалось, теперь нужно грамотно его разбивать. Для этого нужна энергия каждого,
– подчеркнул рэпер.
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