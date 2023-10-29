24 Канал собрал лучшие музыкальные новинки, вышедшие на этой неделе. Среди них точно есть треки, которые западут в ваше сердце.
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Тина Король
26 октября артистка порадовала поклонников премьерой новой песни под названием "Не святі". В треке Кароль поет любовь, когда человек для кого становится соблазном и ядом одновременно. К этому человеку очень манит.
Тина Кароль – "Не святі": смотрите видео онлайн
ЯКТАК
Украинский музыкант выпустил новую композицию "Поряд". Трек заряжает положительными эмоциями и вайбом настоящей беззаботной любви.
Песня рассказывает, как любовь может стать ключом к счастью и ярким моментам в нашей жизни. Это заставляет нас наслаждаться и дорожить всеми радостными моментами.
YAKTAK – "Поряд": смотрите видео онлайн
Blooms Corda
Украинская инди-группа Blooms Corda поделилась с поклонниками композицией "Пісня про війну". Музыканты пытались изобразить то перманентное состояние, в котором находятся украинцы.
"Мы все помним о войне каждый день… И даже если кое-где удается на мгновение почувствовать маленькие радости жизни, все равно осознаешь, какая у этого цена", – говорят участники группы.
Blooms Corda – "Пісня про війну": смотрите видео онлайн
Мюсли UA
Инкогнито-творцы "Мюсли UA" представили новую работу - песню "За териконами". Это история украинского воина, потерявшего друга. Артисты благодаря композиции напоминают о войне и потерях.
Песня наполнена важными смыслами – о мужестве, боли, потере, о настоящих героях и победе. Этот трек поможет понять наших защитников, почувствовать их несокрушимость и силу.
Мюсли UA – "За териконами": смотрите видео онлайн
Стася
Суперфиналистка шоу "Голос страны" STASYA представила новый ностальгический трек "Ми діти". Песня заставляет вспомнить о своем беззаботном детстве, а также вдохновляет взрослых сохранять в себе тот детский взгляд на жизнь и не забывать радость.
STASYA – "Ми діти": смотрите видео онлайн
OSTY
Музыкант выпустил трек "Перед очима (Stand by)". Эта песня продолжает рассказ артиста о его путешествии к самопознанию и внутренней трансформации.
OSTY – "Перед очима": смотрите видео онлайн
RODZYNKA
Певица представит душевный трек "Мам", посвященный самому родному человеку. Песня полна своими переживаниями артистки и ее историей отношений с мамой.
"Этой песней я хочу призвать всех ценить свои отношения с мамой. Успейте все сказать, проявить свою заботу и любовь, чтобы не было поздно", – призвала RODZYNKA.
RODZYNKA – "Мам": смотрите видео онлайн
ILLAI и KARINE
Талантливый пианист ILLAI выпустил песню в дуэте с финалисткой 12 сезона шоу "Голос Страны" Кариной Столаба (KARINE).
Трек "Не розкажуть у Тік-Тоці" о том, как музыка может изменить каждого из нас, как важно любить. А в клипе переплетается несколько сюжетных линий. Главные герои – люди из разных миров, которые хотят быть вместе, но не могут.
ILLAI и KARINE – "Не розкажуть у Тік-Тоці": смотрите видео онлайн
Julik
Певец представил драматически-лирический трек "Під зірками". Песня воспевает внутреннее состояние каждого украинца, его судьбу и условия жизни, будучи в войне. Он напоминает, что добро всегда впереди.
Julik – "Під зірками": смотрите видео онлайн
MAYOROVA
Украинская певица представила трек под названием "Хто вона така", который станет своеобразной терапией для каждой женщины. В песне артистка откровенно рассказывает личную историю неудачных отношений и показывает, как ее героиня становится сильнее.
MAYOROVA – "Хто вона така": смотрите видео онлайн