24 Канал собрал лучшие музыкальные новинки, вышедшие на этой неделе. Среди них точно есть треки, которые западут в ваше сердце.

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Тина Король

26 октября артистка порадовала поклонников премьерой новой песни под названием "Не святі". В треке Кароль поет любовь, когда человек для кого становится соблазном и ядом одновременно. К этому человеку очень манит.

Тина Кароль – "Не святі": смотрите видео онлайн

ЯКТАК

Украинский музыкант выпустил новую композицию "Поряд". Трек заряжает положительными эмоциями и вайбом настоящей беззаботной любви.

Песня рассказывает, как любовь может стать ключом к счастью и ярким моментам в нашей жизни. Это заставляет нас наслаждаться и дорожить всеми радостными моментами.

YAKTAK – "Поряд": смотрите видео онлайн

Blooms Corda

Украинская инди-группа Blooms Corda поделилась с поклонниками композицией "Пісня про війну". Музыканты пытались изобразить то перманентное состояние, в котором находятся украинцы.

"Мы все помним о войне каждый день… И даже если кое-где удается на мгновение почувствовать маленькие радости жизни, все равно осознаешь, какая у этого цена", – говорят участники группы.

Blooms Corda – "Пісня про війну": смотрите видео онлайн

Мюсли UA

Инкогнито-творцы "Мюсли UA" представили новую работу - песню "За териконами". Это история украинского воина, потерявшего друга. Артисты благодаря композиции напоминают о войне и потерях.

Песня наполнена важными смыслами – о мужестве, боли, потере, о настоящих героях и победе. Этот трек поможет понять наших защитников, почувствовать их несокрушимость и силу.

Мюсли UA – "За териконами": смотрите видео онлайн

Стася

Суперфиналистка шоу "Голос страны" STASYA представила новый ностальгический трек "Ми діти". Песня заставляет вспомнить о своем беззаботном детстве, а также вдохновляет взрослых сохранять в себе тот детский взгляд на жизнь и не забывать радость.

STASYA – "Ми діти": смотрите видео онлайн

OSTY

Музыкант выпустил трек "Перед очима (Stand by)". Эта песня продолжает рассказ артиста о его путешествии к самопознанию и внутренней трансформации.

OSTY – "Перед очима": смотрите видео онлайн

RODZYNKA

Певица представит душевный трек "Мам", посвященный самому родному человеку. Песня полна своими переживаниями артистки и ее историей отношений с мамой.

"Этой песней я хочу призвать всех ценить свои отношения с мамой. Успейте все сказать, проявить свою заботу и любовь, чтобы не было поздно", – призвала RODZYNKA.

RODZYNKA – "Мам": смотрите видео онлайн

ILLAI и KARINE

Талантливый пианист ILLAI выпустил песню в дуэте с финалисткой 12 сезона шоу "Голос Страны" Кариной Столаба (KARINE).

Трек "Не розкажуть у Тік-Тоці" о том, как музыка может изменить каждого из нас, как важно любить. А в клипе переплетается несколько сюжетных линий. Главные герои – люди из разных миров, которые хотят быть вместе, но не могут.

ILLAI и KARINE – "Не розкажуть у Тік-Тоці": смотрите видео онлайн

Julik

Певец представил драматически-лирический трек "Під зірками". Песня воспевает внутреннее состояние каждого украинца, его судьбу и условия жизни, будучи в войне. Он напоминает, что добро всегда впереди.

Julik – "Під зірками": смотрите видео онлайн

MAYOROVA

Украинская певица представила трек под названием "Хто вона така", который станет своеобразной терапией для каждой женщины. В песне артистка откровенно рассказывает личную историю неудачных отношений и показывает, как ее героиня становится сильнее.

MAYOROVA – "Хто вона така": смотрите видео онлайн