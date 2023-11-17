17 ноября Суспильный вещатель представил список финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. Среди них украинцы смогут выбрать победителя.

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Список финалистов на Евровидение

За право представить Украину на международном песенном конкурсе сразятся самостоятельные исполнители, дуэты и группы:

alyona alyona & Jerry Heil

DREVO

INGRET

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

SKYLERR

YAGODY

ЯКТАК

Ziferblat



Финалисты Нацотбора / Фото Суспильне Евровидение

На этом интересности нынешнего Нацотбора не завершаются. Скоро у фанатов Евровидения будет возможность выбрать 11 финалиста Нацотбора – среди участников лонглиста, не попавших в список финалистов. Детали будут впоследствии.

Что известно о Нацотборе-2024

Украинский национальный отбор на Евровидение-2024 стартовал в конце августа. Музыкальным продюсером конкурса стал Дмитрий Шуров (Pianoбой).

9 ноября организаторы представили лонг-лист участников Нацотбора. Финал конкурса состоится в феврале. Зрители также смогут выбирать жюри.

Евровидение-2024 пройдет в Швеции, ведь в этом году победила шведская звезда Лорин. Организаторы выбрали город – все будет происходить в Мальме. Слоганом музыкального конкурса этого года остается "United By Music": она будет актуальна и на будущие годы.