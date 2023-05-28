"Касается сердца": украинцы фанатеют от нового трека YAKTAK и DOVI "Перекотиполе"
Источник:YAKTAK
Украинские певцы YAKTAK и DOVI снова решили объединиться и презентовать свой новый трек "Перекотиполе". Эта песня пронизана теплой ностальгией и воспоминаниями о прошлом, поэтому точно оставит отпечаток в сердце слушателей.
Добавим, что предыдущая коллаборация этих двух артистов имела огромный успех – их общий трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Раньше в интервью 24 Канала YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал о начале карьеры, отношениях и дуэтах с другими артистами.
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Новый трек YAKTAK и DOVI "Перекотиполе" пронизан теплой ностальгией. Он переносит слушателей в мир эмоций, напоминая, что даже если жизненные дороги разлучили нас с теми, кто когда-то был нам ближе, воспоминания о прошлом остаются в наших сердцах навсегда.
У каждого в жизни был момент, когда ты понимаешь, что люди, когда-то близкие, теперь не рядом. Это наталкивает на грусть, но так теплый. Важно научиться принимать изменения, двигаться вперед. Мы растем и развиваемся, и это нормально, что люди и обстоятельства вокруг нас меняются,
– считает YAKTAK.
По его словам, воспоминания о тех, кто был рядом, всегда будут в нашем сердце и будут напоминать о связи с прошлым.
DOVI же признался, что очень рад снова сделать что-то вместе с YAKTAK. "Наши треки – это всегда о настоящей, о жизни. Надеюсь, что новая песня также найдет отклик в сердцах наших слушателей", – добавил он.
YAKTAK и DOVI "Перекотиполе": смотрите клип онлайн
Поклонники артистов просто в восторге от новой песни. В комментариях они выразили поддержку и благодарность певцам:
- "Очень хорошая песня! Ваши голоса невероятны! Спасибо".
- "До слез...сильно ребята, спасибо".
- "Ребята, ваш дуэт каждый раз песней касается самого сердца".
- "Такие глубокие слова, такое чувственное исполнение!!! Поздравляю с премьерой и спасибо за качественный украинский продукт, ребята".
- "Благодарю вас за такие душевные песни, которые заканчиваются слезами на глазах. Это касается сердца".
- "Песня стоит, чтобы ее услышали миллионы".
- "Отлично, снова новая песня. Очень люблю твои песни, слушаю каждый день. Удачи и вдохновения на новые треки".
Даже группа KALUSH оставил комментарий певцам, они поддержали дуэт YAKTAK и DOVI. "Пацаны, у вас как всегда волшебная синергия", – написали артисты.
К слову, за год полномасштабной войны в украинском шоу-бизе появилось множество новых лиц. Один из них YAKTAK – талантливый украинский певец. Ярославу Карпуку всего 18 лет, а он уже вырвался в тренды ютуба.
В частности, он спел и с Jerry Heil, их дуэт "В пустой комнате" набрал 4,2 миллиона просмотров, а фит "Взгляд" из SOBOL побил этот рекорд, а "Ждет дома" из DOVI до сих пор "разрывает" соцсети.