"Ворогів на ножі": Wellboy выпустил первую песню без продюсирования Бардаша
Источник:ютуб-канал Wellboy
Популярный артист Wellboy впервые за время полномасштабной войны выпустил новый трек. В песне "Ворогів на ножі" певец описал украинскую несокрушимость.
Во время войны многие артисты выпускают песни, в которых преподают всю ту боль, которую каждый день проживает украинский народ. Антон Вельбой также представил новую композицию.
Смотрите также "Украина вернется": ТНМК посвятил мощную песню оккупированному Энергодару
Wellboy представил новую песню
В композиции артист рассказал об украинской несокрушимости, о наложении истории на сегодняшний день. Трек "Ворогів на ножі" о том, как нам приходится бороться за украинские ценности, культуру, традиции, а самое главное – нашу идентичность, которую враг пытается украсть и уничтожить. Наши предки не сдавались и мы не сдадимся. Мы будем воевать с врагом и обязательно победим.
Это песня не о войне. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но из-за трещины обязательно пропитается свет и все враги будут наказаны,
– сказал Wellboy.
Это первый трек, который артист выпустил без продюсирования скандального Юрия Бардаша. Экспродюсер Wellboy отличился скандальными пророссийскими заявлениями.
Wellboy – "Ворогів на ножі": слушайте песню онлайн
Премьеры от украинских звезд
- Alina Pash выпустила мощную песню Heaven о детях, которых убила и искалечила россия.
- MamaRika выпустила трогательную песню "Як ти там живеш". В треке и клипе показала эмоции женщины, живущей в разлуке с любимым.
- "Друга Ріка" умилил лирическим треком "Чи ти почув" который посвятил Мариуполю.