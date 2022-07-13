"Ворогів на ножі": Wellboy выпустил первую песню без продюсирования Бардаша

Популярный артист Wellboy впервые за время полномасштабной войны выпустил новый трек. В песне "Ворогів на ножі" певец описал украинскую несокрушимость.

Во время войны многие артисты выпускают песни, в которых преподают всю ту боль, которую каждый день проживает украинский народ. Антон Вельбой также представил новую композицию.

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Wellboy представил новую песню

В композиции артист рассказал об украинской несокрушимости, о наложении истории на сегодняшний день. Трек "Ворогів на ножі" о том, как нам приходится бороться за украинские ценности, культуру, традиции, а самое главное – нашу идентичность, которую враг пытается украсть и уничтожить. Наши предки не сдавались и мы не сдадимся. Мы будем воевать с врагом и обязательно победим.

Это песня не о войне. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но из-за трещины обязательно пропитается свет и все враги будут наказаны,

– сказал Wellboy.

Это первый трек, который артист выпустил без продюсирования скандального Юрия Бардаша. Экспродюсер Wellboy отличился скандальными пророссийскими заявлениями.

Wellboy – "Ворогів на ножі": слушайте песню онлайн

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