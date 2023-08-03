Wellboy намекнул на отношения: милое фото артиста с девушкой

Украинский певец Антон Велбой заинтриговал фанов новой фотографией. Он поделился кадром с девушкой, где они мило обнялись.

Исполнитель, который недавно прокомментировал скандал с лейблом Papa music, выставил инстаграмм-сторис с интригующим текстом

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Wellboy показался с девушкой

Артист репостнул фото Яны Савченко к себе в сторис. Певец и стилистка сделали совместное фото в зеркале. Они позировали в лифте. К тому же, на фото видно, как Антон нежно обнял девушку за таз.

Дом,

– лаконично написала под фото Яна.



Wellboy с девушкой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Отметим, исполнитель нечасто рассказывает о личной жизни в соцсетях. Ранее он признался, что получает много сообщений от девушек. Но еще не готов к серьезным отношениям. Антон тогда добавил, что специально с девушками не знакомится: "Нет, я привык, что это как-то все происходит само собой".