Однако Ивлеева публично не признала, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины, ворвалась на нашу землю. Сообщение с обращением к российским властям ведущая опубликовала на личной странице в инстаграмме, за которой следят 19 миллионов пользователей сети.

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Настя Ивлеева о войне в Украине

Ведущая отметила, что она всегда избегает политических тем, потому что в своих соцсетях стремится нести мир, а не разделять людей с разными точками зрения. Она хотела и хочет публиковать объединяющий всех развлекательный контент. Однако ситуацию в Украине не обошла вниманием.

Настя подчеркнула, что мир стал свидетелем настоящей катастрофы: "В Украине гибнут люди, разваливаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правду. Идет гражданская информационная война, в которой мы, прост ые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга".

Ивлеева ждала переговоры, однако они оказались лишь первой строчкой в ​​цепочке сложных договоренностей. Напомним, пока продолжались переговоры, русские оккупанты продолжали обстреливать украинские города. Ведущая решила открыто обратиться к руководству России.

Я призываю вас совершить второй раунд переговоров, после которого закончатся военные действия. Я призываю вас договориться, призываю достичь тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться,

– подчеркнула Настя.

В конце сообщения Ивлеева добавила, что она является гражданкой России и патриотом своей страны.



Ивлеева отреагировала на войну России против Украины / Фото с инстаграммы ведущей

Это сообщение прокомментировали известные украинские супруги – Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Они поблагодарили Насту за позицию. Напомним, совсем недавно они публиковали фото, где отдыхали в Мексике.

Пока россияне боятся выходить на митинги, украинцы дают достойный отпор врагу. Тысячи оккупантов больше никогда не вернутся домой, некоторые массово сдаются в плен, чтобы остаться в живых. Россия становится все более изолированной от мира. Но, к сожалению, это не останавливает диктатора, которого боятся миллионы россиян.