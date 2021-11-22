Приму-балерину Екатерину Кухар неспроста называли черным лебедем проекта "Танцы со звездами". На прямых эфирах она появлялась обычно в сдержанных образах, но по случаю полуфинала позволила себе игривый look. Этот фэшн-эксперимент не оставил без внимания Юрий Горбунов.

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"Екатерина, какой изысканный образ. Вы сегодня в образе Розы Львовны, и это вам к лицу", – с юмором заявил ведущий "Танцев".

Образ Екатерины Кухар на"Танцах со звездами"

За судейским столом балерина появилась в вечернем платье макси ярко-розового цвета. Весь ее наряд был усыпан блестками, поэтому в кадре она по-настоящему сияла. Изюминки и без того эффектному аутфиту придало боа на рукавах и плечах и сверхглубокий разрез до бедер.

Однако удивление публики вызвало не только платье Екатерины Кухар, но и прическа. Стилисты "Танцев" закрутили в кудри и волосы, и челку балерины. Кокетливости ее облику добавил и макияж с блестящими розовыми тенями.



Екатерина Кухар с Юрием Горбуновым / Фото из инстаграма ведущего "Танцев со звездами"